Rocco Commisso è stato chiarissimo fin da subito: Federico Chiesa non si tocca. Parole che risuonano come un vero e proprio monito nei confronti delle società interessate alla stella dell'Under 21. Ma la Juventus sembra non voler ascoltare i propositi del nuovo proprietario della Fiorentina. I bianconeri insistono in questa trattativa, nonostante l'apparente chiusura della dirigenza viola. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club campione d'Italia in carica avrebbe in mente una doppia proposta per provare a far cambiare idea a Commisso.



SCAMBIO – La prima ipotesi verterebbe su un clamoroso scambio: con Chiesa in bianconero, Gonzalo Higuain vestirebbe la casacca viola. Finora l'agente del giocatore, il fratello Nicolas, si è sempre opposto all'idea di vedere il proprio assistito con la maglia di un'altra squadra italiana, chiudendo sia a Firenze che alla suggestiva pista di Roma. Ma la Fiorentina avrebbe dalla sua i consigli di Gabriel Omar Batistuta, un mito per l'argentino che potrebbe anche accettare la sfida e confrontarsi con la leggenda di “Batigol”.



OFFERTA – L'altra idea sarebbe un conguaglio economico per far partire l'attaccante classe 1991. La Juventus sarebbe disposta a spingersi fino a 50 milioni di euro per il giocatore, inserendo nell'affare anche un giovane talento da sgrezzare a Firenze. La trattativa procede senza grandi lampi, per ora. Sarà un lungo e snervante assedio per convincere Commisso a cedere.