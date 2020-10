Non è ancora tramontata la pista Pogba per la Juventus. C'è chi giura che senza pandemia sarebbe già di nuovo in bianconero, ma il Covid ha frenato l'operazione e l'addio del francese è rimandato alla prossima estate. Già, perché Paul non ne vuole sapere di rinnovare il contratto in scadenza nel 2021 con il Manchester (c'è l'opzione per il 2022), Raiola è sicuro che il suo assistito sarà il protagonista del prossimo mercato e intanto Juve e Real Madrid scaldano i motori per un testa a testa da brividi.