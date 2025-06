Tutto quello che c'è da sapere sul Wydad Casablanca

Come il Wydad si è qualificato al Mondiale per Club FIFA 2025

Il Wydad Athletic Club, meglio noto come Wydad Casablanca, è tra le realtà più storiche e vincenti del calcio africano. Fondato l’8 maggio 1937 da intellettuali e attivisti marocchini in epoca coloniale, il Wydad nacque con una forte connotazione sociale e politica: fu il primo club composto esclusivamente da marocchini, simbolo di resistenza e identità nazionale. Dopo l’indipendenza del Marocco nel 1956, fu il primo ad affiliarsi alla nuova federazione calcistica nazionale, ricevendo la “Carte de Résistant n.1” dal sultano Mohammed V.

Un palmarès da record in Africa

22 campionati marocchini

9 Coppe del Marocco

3 CAF Champions League (1992, 2017, 2022)

1 Coppa delle Coppe d’Africa, 1 Supercoppa CAF, 1 Coppa dei Campioni afro-asiatica

1 Champions League araba e 1 Supercoppa araba

Numerosi successi regionali, tra cui 3 Campionati del Nord Africa e 3 Supercoppe del Nord Africa

Benachem e Rayhi: le armi del Wydad

Come è andato il Wydad Casablanca contro il Manchester City

Il Wydad partecipa al Mondiale per Club FIFA 2025 grazie alla vittoria della CAF Champions League 2022, conquistata con autorità. Dopo aver già sfiorato la gloria nel 2017 nel vecchio formato del torneo, la squadra marocchina è inserito nel girone G contro Juventus, Manchester City e Al Ain.Il Wydad Casablanca vanta uno dei più ricchi palmarès del continente africano:Dopo un periodo difficile, la guida tecnica è passata nelle mani del marocchino Mohamed Amine Benachem, subentrato a Rhulani Mokwena. Il nuovo allenatore ha rivitalizzato la squadra, imponendo un gioco più propositivo basato su un 4-3-3 offensivo, a volte declinato in 4-2-3-1.Il giocatore chiave è Mohamed Rayhi, attaccante esterno olandese cresciuto nel PSV. Nei primi mesi del 2025 ha segnato un gol ogni 76 minuti, diventando il riferimento offensivo del Wydad. La sua esperienza e la sua incisività saranno cruciali nella sfida mondiale.Il debutto del Wydad Casablanca al Mondiale per Club FIFA 2025 contro il Manchester City è stato tutt’altro che anonimo. Nonostante il risultato finale di 2-0 per gli inglesi, i marocchini hanno messo in seria difficoltà la squadra di Guardiola, creando occasioni clamorose e sprecandole solo per mancanza di cinismo ed emozione da “prima volta”. Tra i più pericolosi, Nordin Amrabat – capitano e fratello di Sofyan – ha guidato una squadra compatta, determinata e capace di tenere testa a una delle formazioni più forti al mondo.Il modulo scelto da Mohamed Amine Benhachem è stato un 5-4-1 molto solido, che ha garantito equilibrio e densità nella zona centrale del campo. In attacco, il riferimento è stato Cassius Mailula, autore di 5 gol e 7 assist in stagione, mentre a centrocampo si è messo in luce il giovane Zemraoui (classe 2002), tra i più promettenti del gruppo.Con una media età di 27 anni, il Wydad ha dimostrato anche una certa esperienza internazionale. E contro la Juventus si affiderà allo stesso copione: pressing alto, corsa, intensità e qualche individualità capace di accendere la partita. Sottovalutarli, come dimostrato dal City, può essere un grave errore.