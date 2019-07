Cresce l'attesa per il tour asiatico della Juve. Tournée che aprirà anche il calcio giocato della squadra bianconera, nella prima versione allenata da Maurizio: il 21 luglio, infatti, arriverà la prima sgambata di livello con il Tottenham, appuntamento alle 13 su Sportitalia. Ma non solo: i bianconeri in questi giorni affronteranno gare importanti e tanti eventi di livello. In un giro d'Asia sponsorizzato da Jeep, le iniziali istantanee della Juventus di Maurizio Sarri avranno gli occhi a mandorla. A raccontare e a caricare l'atmosfera, ecco questo video apparso sui social della Vecchia Signora.