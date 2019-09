Gli occhi di tutto il mondo domani alle 15 saranno puntati sul Franchi di Firenze. In programma l'anticipo della terza giornata tra Fiorentina e Juventus: secondo il Corriere Fiorentino ci saranno televisioni africane, belghe, francesi, tedesche, serbe, kosovare e inglesi. In Oriente, la partita verrà addirittura trasmessa in prima serata.