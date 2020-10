Daniele Rugani è ormai un giocatore del Rennes, ma solo per una stagione. Manca solo l'ufficialità per ratificare il prestito secco oneroso al club di Ligue 1 per un milione e mezzo di euro. Già oggi poteva essere la giornata giusta, ma dalla Francia non sono giunte notizie. E Goal.com svela che le visite mediche di Rugani avverranno domani. La cessione del difensore ex Empoli è uno dei tasselli fondamentali, ma non ancora sufficientemente, per l'acquisizione del tesoretto necessario a poter piazzare un ultimo colpo di mercato in entrata.