E' tutto fatto per la cessione dial Vicenza: il centrocampista classe 2001, protagonista nel precampionato della squadra di Allegri, si trasferirà in biancorosso lunedì prossimo. Prima infatti il giocatore andrà in panchina con la Juve per il debutto in campionato a Udine, l'allenatore ha chiesto alla dirigenza di tenerlo ancora qualche giorno vista l'indisponibilità di alcuni centrocampisti in vista dell'esordio in Serie A. Poi, inizierà la sua nuova avventura al Vicenza che ha superato la concorrenza di Alessandria e Crotone.