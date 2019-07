Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, è in corso in questi minuti un incontro tra Sassuolo e Brescia per il passaggio al club lombardo del difensore classe '93 Edoardo Goldaniga, nell'ultima stagione in prestito al Frosinone. Tutto praticamente definito, con la stessa Juve che lancia costantemente un occhio al Brescia. Il motivo? Ha un nome e un cognome: Sandro Tonali. Il centrocampista dovrebbe rimanere alla base lombarda per questa stagione che si sta aprendo, la sua prima nel massimo campionato. Il futuro, invece, è tutto da scrivere: con l'Inter che si è assicurata Sensi in quel ruolo, al momento (big estere a parte) la strada sembrerebbe spianata.