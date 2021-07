Il contratto diè in scadenza nel 2022, ma non c'è nessun problema per il rinnovo: la Juventus infatti non ha intenzione di perdere uno dei migliori giocatori della scorsa stagione che sarà un punto fermo anche nella squadra del futuro. L'accordo per prolungare il contratto per un altro anno c'è, la nuova scadenza sarà fissata per il 2023 e il tutto potrebbe essere formalizzato già nelle prossime settimane quando il giocatore rientrerà in Italia.