L'ex attaccante Nicola Ventola svela il futuro di Erling Haaland: "Qui mi dicono che ha già firmato con il Manchester City" ha annunciato durante la diretta Twitch sulla Bobo tv. In questi giorni Ventola è a Dubai per motivi di lavoro, e proprio da quelle parti, dove lo sceicco dei Citizens al-Mubarak è di casa, si è sparsa la voce della firma di Haaland. Se così fosse, sarebbero tanti i club a rimanere a bocca asciutta compresa la Juventus, che nelle sue idee vorrebbe, in futuro, sostituire Cristiano Ronaldo proprio con il gioiellino norvegese del Dortmund.