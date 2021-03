Il Real Madrid è a un passo da Erling Haaland. Dalla Spagna sono convinti che i Blancos stanno per chiudere l'operazione con il Borussia Dortmund: a riportarlo è El Chiringuito, che parla di un'offerta da 150 milioni di euro con la quale le Merengues avrebbero accontentato le richieste del club tedesco. Tra le società beffate ci sarebbe anche la Juventus: Haaland infatti è un'idea dei bianconeri in caso di separazione da Cristiano Ronaldo. Il norvegese classe 2000 è stato individuato come attaccante di riferimento in campo e come uomo-immagine del club per il futuro.