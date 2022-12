Tutto troppo facile per il. La Seleçao passa ai quarti di finale, dove troverà la Croazia. Lo fa vincendo per 4-1 contro la Corea del Sud, chiudendo la pratica esattamente dopo 36 minuti. I verdeoro sono andati in vantaggio al minuto 7 con Vinicius Junior, al 13' il rigore di Neymar, al 29' il sigillo di Richarlison. Al 36', super gol di Lucas Paquetà, con Paik che ha chiuso i conti sul 4-1 finale al minuto 76.Danilo ha giocato oltre 70 minuti, presenza anche per Bremer: ha sostituito nel finale proprio il compagno di squadra juventino.