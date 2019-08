Comunque, a 30 minuti dal fischio d’inizio, l’11 agosto, per Juve Women vs Lugano, c’è il tutto esaurito (e pure oltre).



Forse è cambiato qualcosa. Anzi, senza ‘forse’.#JuveWomen @ilbianconerocom pic.twitter.com/H5xp0rTS7n — Cristiano Corbo (@CriCor9) August 11, 2019

stanno per scendere in campo a, per l'amichevole di preparazione contro il. La notizia più bella, oltre al ritorno della Women dal ritiro valdostano, è senz'altro la grande affluenza di pubblico: sold out, come si dice in questi casi. Per chi, però, non ha avuto la fortuna di essere presente, potrà comunque seguire sul nostro sito il LIVE dedicato al match , con il nostro inviato al centro sportivo.