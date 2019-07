di Cristiano Corbo

E' stato bello rivedere Paulo Dybala fare il Paulo Dybala. Premessa importante e soprattutto doverosa: nella finalina di consolazione della Copa America, durante la quale l'Argentina ha battuto il Cile 2-1 e conquistato il terzo posto, la Joya è tornata a brillare e a dispensare colpi intelligenti, giusti e magnifici. Un ritorno imponente, con tutto il Dybala che conosciamo venuto fuori in una settantina di minuti in cui ha mostrato un po' di risposte che aveva conservato lungo una stagione fatta principalmente di critiche.



CHANCE E GOL - Scaloni l'ha lanciato titolare, e in quest'estate non era mai capitato. Con Messi al suo fianco, Dybala s'è fatto prima umile servitore, quindi ha preso il pallino del gioco in mano. Il diez gli ha dato una mano come poteva: prima in campo, poi lasciandogli involontariamente spazio in seguito alla lite con Medel. Espulsione diretta, tra la rabbia di tutti, e pure quella di Paulo (ah: Messi non parteciperà alla premiazione finale). Che continua a macinare gioco e a cavalcare la responsabilità: finché un filtrante, al ventesimo, lo lancia a tu per tu con Arias. Dolcissimo pallonetto e gol spaziale. Da vero Dybala.



NERVOSISMO - Scaloni, nell'ultima parte della gara, sceglie allora di fare a meno di Dybala. Che si sentiva bene, finalmente in grado di esprimere il suo calcio a pieno. Chiaro: la prende male. Malissimo. Vede il suo numero, esce di prepotenza e sbotta in panchina, facendosi ben sentire dal commissario tecnico con cui continua a non avere un buon rapporto. A fine partita, la spiegazione: "A nessuno piace uscire, ancor meno per come eravamo messi in partita. L'arbitro si è fatto sentire. Io volevo continuare a giocare ancora un po', mi sentivo abbastanza bene. Credo che comunque ognuno di noi abbia voglia di giocare, a volte capisco che per il tecnico sia difficile. A maggior ragione guardando la rosa che ha la Selecciòn e come siamo messi nella mia posizione. Per fortuna è successo".