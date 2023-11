Nicolò Fagioli, in questa sosta per le nazionali ha continuato ad allenarsi regolarmente alla Continassa. Nella giornata odierna ha avuto modo di incontrare in campo i Junior Member della Juve, che hanno avuto l'opportunità di giocare con l'ex Cremonese, Perin e Nicolussi Caviglia. "Tutto ciò di cui hai bisogno", il messaggio di Fagioli su instagram.