Arrivato a Torino come uno dei più grandi prospetti della sua generazione, Marko Pjaca si trova, a distanza di quasi quattro anni e un grave infortunio, a dover ripartire da zero. La sua situazione, però, è decisamente atipica per un giocatore che anche quando ha potuto ha dimostrato molto poco in termini qualitativi. Questo a dimostrazione di una qualità decisamente fuori dal comune, che ha messo molte squadre nella condizione di voler ingaggiare l'ex Dinamo Zagabria. Secondo Tuttosport, la concorrenza sul croato sarebbe decisamente agguerrita: la squadra in pole, nello specifico, sarebbe il Cagliari, che lo vorrebbe come ulteriore innesto per proseguire il suo straordinario cammino. C'è poi il Parma, che ha fatto dei sondaggi a prescindere dall'affare Kulusevski. C'è la Sampdoria, che avrebbe bisogno come il pane di un attaccante esterno, e poi le due big: Lazio e Atalanta. La decisione, ora, spetta al giocatore, che ha già detto di voler andare dove gli si può garantire un impiego massiccio.