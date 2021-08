Miralemnon fa parte dei convocati per il primo match del Barcellona nella Liga (in corso) ed è da tempo sul mercato. Ronald Koeman lo ha escluso, insieme con tutti i calciatori che il Barça intende cedere entro il 31 agosto, anche gratis, pur di privarsi del suo ingaggio pesante, da 8,5 milioni a stagione.Come ribadisce calciomercato.com, gli ostacoli sono tre: 1) innanzi tutto c'è la macchinosa operazione Locatelli con il Sassuolo, prima della conclusione della quale la Juve non chiuderà altri colpi a centrocampo; 2) in seconda battuta, i bianconeri devono liberare uno slot nella rosa, cosa tutt'altro che semplice, visto che il giocatore che Nedved e Cherubini vorrebbero cedere è Aaron Ramsey, che al momento non trova sbocchi di mercato neanche fra i club di metà classifica della Premier, per via del suo ingaggio da 7 milioni a stagione, con un contratto in scadenza nel 2023; 3) in ultima battuta, una volta realizzate le prime due condizioni, la Juve vorrebbe che il Barcellona partecipasse a pagare l'ingaggio di Pjanic con un contributo almeno del 20%. Le volontà sono forti, per tutti, ma non basta. Da qui al 31 agosto c'è ancora molto tempo, che potrebbe anche non bastare...