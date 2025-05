AFP via Getty Images

Tutti vogliono Huijsen: competizione tra big per l'ex Juventus

28 minuti fa



Dean Huijsen continua a brillare in Premier League e lo fa ancora una volta da protagonista assoluto. Con un’altra prestazione dominante e un gol decisivo, il giovane difensore spagnolo ha conquistato il suo quarto premio di “Man of the Match” stagionale. Un rendimento eccezionale che ha attirato su di lui l’attenzione dei top club inglesi.



Come riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, il futuro di Huijsen verrà deciso a breve, probabilmente entro la fine di questo mese. Sul classe 2005, attualmente in forza al Bournemouth, ex della Juventus, c’è una vera e propria corsa a tre: Chelsea, Arsenal e Liverpool sono tutte interessate al centrale spagnolo, la cui clausola rescissoria è fissata a 50 milioni di sterline.