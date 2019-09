Christian Eriksen è l'oggetto del desiderio di (quasi) tutte le big d'Europa. Il centrocampista del Tottenham va in scadenza di contratto a giugno del 2020. Per questo, su di lui hanno messo gli occhi Juve, Barcellona, Manchester United, PSG e Atletico Madrid. Secondo quanto riferito dalla Daily Mail gli Spurs, con sempre meno potere di manovra, hanno fissato il prezzo per prelevare il danese già a gennaio, anticipando così la folta concorrenza della prossima estate: 34 milioni di euro.