, protagonista assoluto all'Europeo con la Nazionale di Mancini, si sta mettendo sempre più in mostra in campo internazionale. Le due reti realiizzate, entrambe bellissime, oltre alle ottime prestazioni, stanno attirando le attenzioni dei grandi club europei. Secondo quanto riportato dagli esperti di mercato di Sky Sport, però, la Juventus non ha nessuna intenzione di vendere il suo talento, anche in caso di offerta importante. Chiesa ripartirà sicuramente dallae dal nuovo allenatore Max Allegri, sempre più intenzionato a metterlo al centro del suo nuovo progetto.