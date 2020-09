Jeremie Boga è uno dei giocatori ai quali la Juventus si è interessata per la fascia destra. Se dovessero uscire sia Douglas Costa che Bernardeschi, l'arrivo di Kulusevski non basterebbe e in quel ruolo servirebbe un altro rinforzo. Ecco perché tra le idee di Paratici c'è anche l'esterno del Sassuolo, ma secondo Telefoot, oltre a Napoli e Atalanta, su Boga avrebbe messo gli occhi anche il Rennes di Julien Ste'phan, che ha svelato: "E' uno dei nostri potenziali obiettivi, ma c'è tanta concorrenza". Tra cui, anche la Juve.