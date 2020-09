1









Fuori dalla porta del Sassuolo c'è la fila per Gianluca Scamacca. Sono tanti i club di Serie A interessati all'attaccante classe '99 che l'anno scorso ha fatto molto bene in prestito all'Ascoli in B. Sul giocatore cresciuto nella Roma ha messo gli occhi anche la Juventus, sempre interessata ai talenti italiani. ​Era quasi fatta per il trasferimento in Portogallo allo Sporting Braga, ma i club non hanno trovato l'accordo finale e così si riaccende il mercato intorno alla punta. La concorrenza è davvero tanta, perché Scamacca piace anche a Milan, Spezia, Parma, Sampdoria, Torino e Crotone. Non è escluso che la Juve possa fare un tentativo per provare a prenderlo e girarlo subito in prestito per dargli continuità.