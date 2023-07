Fabio Miretti ha da poco rinnovato il contratto con la Juve ma potrebbe lasciare in prestito i bianconeri per avere maggior minutaggio. Gli interessamenti non mancano visto che in Serie A, come riferisce Tuttosport, si sono fatti avanti quattro club. Oltre alla Salernitana, da tempo sul giocatore, ci sono anche Bologna, Cagliari e Genoa.