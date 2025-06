Tutti su Leoni del Parma, c'è anche la Juventus: l'Inter può sfruttare un vantaggio

Leoni obiettivo di Inter, Juventus, Napoli e Milan

Giovanniè uno dei giovani italiani che accende di più il mercato visto le tante big che lo seguono. Il difensore del Parma è esploso in questa stagione attirando l'attenzione anche della Juventus. Occhio però all'Inter, che può sfruttare il fattore Chivu.La svolta definitiva di Leoni infatti è arrivata proprio con Cristian Chivu. Su tredici partite con il futuro tecnico dell'Inter ne gioca dieci, di cui nove da titolare. La presenza di Chivu sulla panchina, scrive calciomercato.com, può essere un incentivo per lo stesso Leoni, che ritroverebbe un tecnico che ha dimostrato di credere molto nelle sue capacità. La valutazione del calciatore è intorno ai 15/20 milioni, ma i nerazzurri avrebbero potuto portarlo a Milano già un anno fa.

Il Parma, si legge, vorrebbe tenere Leoni anche per il prossimo anno e non ha ancora ricevuto offerte concrete, ma si può scatenare l'asta intorno al gioiello classe 2006. Anche il Milan è rimasto impressionato dalle prestazioni del talento italiano e Igli Tare si starebbe muovendo proprio per anticipare la concorrenza di Juventus, Napoli e Inter, anche se i ducali non hanno fretta di cedere uno dei loro pezzi più pregiati.