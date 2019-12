La sconfitta del Salisburgo contro il Liverpool in Champions non ha certo ridimensionato il valore di Erling Haaland, gioiellino classe 2000 sul quale tutte le big europee hanno acceso i riflettori. 16 gol in 14 partite nel campionato austriaco, 8 reti in 6 gare di Champions: numeri da predestinato. La Juve lo sa e l'ha puntato, ma per Haaland c'è la fila: secondo Sky Sports UK, nell'ultima partita di Champions del Salisburgo c'erano 40 osservatori di vari club a visionarlo. Quaranta! E pensare che i bianconeri lo stavano per portare a Torino per appena 5 milioni di euro. Ma il giocatore non si sentiva ancora pronto e non se ne fece niente.