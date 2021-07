Tutti su. Il terzino sinistro del Chelsea è nel mirino di diverse big della Serie A: dall'Inter alla Juventus, passando da Napoli e Roma, ultimo club a inserirsi per la corsa all'esterno di Tuchel e della Nazionale di Mancini dopo il ko di Spinazzola all'Europeo. L'interesse dei bianconeri però si è leggermente raffreddato: quel ruolo non rappresenta una priorità per la Juve perché è già coperto con Alex Sandro e Pellegrini (sarà lui il vice brasiliano, con Frabotta in uscita), ma potrebbe riaccendersi se dovesse arrivare un'offerta importante per Alex Sandro.