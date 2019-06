Gianluigi Buffon non ha intenzione di ritirarsi dal calcio giocato dopo l'addio al Paris Saint-Germain, ufficializzato nell giornata di mercoledì. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l'ex portiere e capitano della Juventus sta pensando al ritorno in Italia, con Atalanta, Genoa e Parma tra le possibili piste percorribili. Senza escludere la pista che porta alla Roma dell'amico Francesco Totti. Secondo Sky Sport, invece, c'è il Barcellona sulle sue tracce, ma anche Fenerbahce e Fluminense stanno pensando a Buffon per un futuro tra i pali.