"Tutti per uno, uno per tutti". Questo è il motto che trasuda dalle colonne del Corriere dello Sport, dove si parla di un re e quattro moschettieri. Il re è ovviamente Cristiano Ronaldo, perno tecnico e non solo attorno al quale ruota la Juventus. Mentre il quartetto che ruota intorno a lui è quello formato da Alvaro Morata, Paulo Dybala, Federico Chiesa e Dejan Kulusevski.



LA CERTEZZA - A dire il vero, però, questi moschettieri non agiscono mai tutti insieme. Alcuni di loro agiscono in maniera alternativa l'uno all'altro. A parte uno, Federico Chiesa: lui è un punto fermo nella difficile annata bianconera, uno dei nomi da cui ripartire assolutamente per la prossima stagione. E in questa stagione ha ormai guadagnato il posto fisso sulla fascia, anche perché non essendo mai stato individuato come attaccante vero e proprio, ha avuto a che fare con meno concorrenza.



LE ROTAZIONI - Nel posto in attacco accanto a Ronaldo, invece, la concorrenza si fa più agguerrita. L'unico centravanti vero e proprio della Juve, Alvaro Morata, si è alternato con gli altri due moschettieri rimasti all'appello. Nei pochi periodi della stagione in cui è stato a disposizione, con Paulo Dybala. Negli altri momenti, con Dejan Kulusevski, spesso, troppo spesso, adattato là davanti per esigenze di formazione, quando lui è un'ala che deve partire da lontano.



FINALMENTE - Adesso, per la prima volta, tutti e 4 sono stabilmente arruolabili da mister Pirlo, senza defezioni e conseguenti adattamenti. Dunque Morata e Dybala si giocano lo slot vicino a CR7, mentre Kulusevski può consolidarsi nella posizione a lui più congegnale. Almeno quando l'allenatore bianconero non opta per la soluzione McKennie-Ramsey da falso esterno-trequarti che è stata per lungo tempo uno degli aspetti più peculiari del suo "calcio liquido".



UN PO' PER UNO - Una cosa pare certa. A scanso di clamorose necessità, tutti e 4 insieme non giocheranno mai o quasi. A meno di non lasciare un turno di riposo a Ronaldo (ma senza neanche la Champions League di mezzo, e anzi con una qualificazione in Champions da giocarsi in ogni match da qui alla fine, appare molto difficile) è praticamente impossibile presentare uno schieramento con Dybala, Morata, Chiesa e Kulusevski tutti insieme contemporaneamente. Questione di equilibri. Ma come insegnava anche Max Allegri, anche chi entra a gara in corso è parte integrante della strategia e le partite non si giocano sugli 11 giocatori che partono dall'inizio, ma su tutti i 14 che, compresi i sostituti, entrano in campo (divenuti 16 con la regola delle 5 sostituzioni).