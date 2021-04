Dusan Vlahovic non si ferma più, è in rampa di lancio e ora può lasciare la Fiorentina. L'attaccante serbo, 21enne, è arrivato a 13 gol stagionali. Sta diventando un punto fermo della Fiorentina e dimostrando di essere un grande talento: la Viola ci ha puntato forte e ora Commisso sta cercando di trovare un accordo con il suo agente per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Come riporta calciomercato.com, il presidente viola ha messo sul piatto un ingaggio da 1,2 milioni netti a stagione (più bonus) contro i 400mila euro attuali, fino al 2025. Dusan non ha accettato, in tanti ora si muovono. La Fiorentina ha le idee chiare: se deve venderlo, la base di partenza è di 40 milioni. Occhi puntati su di lui, da parte di mezza Serie A.