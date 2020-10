Tutti pazzi per Igor Tudor. Il suo ritorno alla Juve ha scatenato i tifosi bianconeri che gli hanno riversato addosso un forte amore, proveniente dal passato e riscoperto in queste prime settimane da vice allenatore di Andrea Pirlo. Lui, forte e duro in campo quanto in panchina, schietto ma capace. E che non si è dimenticato come si fa, anzi... Ed è lui il protagonista assoluto anche della partitella in famiglia tra dirigenti, andata in scena ieri alla Continassa, in cui ha anche segnato due gol. Paratici in gol, Nedved che emoziona, qualche "lacrima di commozione" sul viso dei tifosi, ma lui al centro della scena. Insieme a una sua entrataccia su Riccardo Scirea, Match Analyst della Juve. Duro come ai vecchi tempi, con Bonucci sullo sfondo che protesta. Ad osservare il tutto divertiti anche Chiellini, De Ligt, Morata, Rabiot e molti altri. La chiusura però è di Pirlo, che scatena le risate del gruppo: "Ora facciamo un pulmino per andare al JMedical".



