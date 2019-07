Tutti pazzi per Dennis Praet. Dopo essere stato a un passo dal trasferimento al Milan del suo ex allenatore, Marco Giampaolo, il talento belga sembra oggi diretto verso la Premier League e, in particolare, al Leicester, che lo segue da vicino e ha offerto quasi 20 milioni di euro per il suo cartellino. Praet, però, vorrebbe restare in Italia e la Fiorentina è pronta a farsi sotto per rinforzare il centrocampo, come riporta Calciomercato.com. La Juventus, nel frattempo, si è ormai diretta verso altri obiettivi per il reparto.