Come svela Tuttosport, Arek Milik non è solo tra i pensieri della Juventus: “Milik è corteggiato anche da Tottenham (che ha offerto al Napoli soldi e Lucas Moura), Chelsea (soldi e Boga del Sassuolo), Milan (in caso di addio di Ibrahimovic). Arek ha messo in cima ai propri pensieri l’ipotesi bianconera, toccherà a loro trovare un compromesso col Napoli. Per una questione di costi, il difensore argentino Romero (in prestito al Genoa), potrebbe fare al caso degli azzurri, anche più di Bernardeschi e Rugani”