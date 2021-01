1









In Sudamerica, la Copa Libertadores è praticamente agli sgoccioli. Nella prossima settimana, il River Plate proverà a ribaltare lo 0-3 subito al Monumental in casa del Palmeiras, mentre il Santos accoglierà il Boca Juniors, che avrà due risultati utili su 3 dopo lo 0-0 dell'andata. Ma quali sono i talenti più cari della Libertadores? Li rivela Calciomercato.com, segnalando come a comandare ci sia proprio un talento del Palmeiras, quel Gabriel Veron che tanto piace a Juventus e Fiorentina.os.