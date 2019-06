Matthijs de Ligt resta il primo obiettivo della Juventus per rinforzare la difesa in ottica futura. Il leader e capitano dell'Ajax, dopo una stagione da sogno nella difesa dei Lancieri, è seguito da cinque grandi d'Europa in vista di una caldissima estate di mercato. I bianconeri sono in prima fila insieme al Barcellona, ma anche Liverpool, Manchester United e Paris Saint-Germain rientrano nella trattativa e lavorano all'affare, tanto con l'Ajax quanto con l'agente di De Ligt, Mino Raiola. Lo riporta Sport dalla Spagna.