criticandolo duramente ancora prima dell'eliminazione dell'Olanda da Euro2020. L'ex milanista ha attaccato il centrale della Juventus, che dal canto suo aveva risposto con grande eleganza: "Devo migliorare ancora molto". Oggi, Tuttosport, fa il punto su De Ligt con tanti esperti, ex calciatori e difensori. Eccone alcuni.De Ligt non si può discutere, ha un potenziale enorme ed è ancora molto giovane. Ogni allenatore ti trasmette qualcosa, chi più e chi meno. Allegri sarà un allenatore molto importante per l’olandese'.