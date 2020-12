se amate @Cuadrado

Quelle treccine in testa non stanno un attimo ferme. In continuo movimento, come lui.è un treno sulla fascia, accende la luce della Juve quando in mezzo al campo c'è il buio. Qualcuno aveva detto che quest'anno avrebbe fatto panchina, lui le ha giocate quasi tutte - out solo in Champions contro la Dinamo - diventando una pedina fondamentale per Andrea Pirlo. 9 assist tra campionato e Champions: corre, dribbla e crossa. E i tifosi sono pazzi di lui, Juan Cuadrado: la furia bianconera.