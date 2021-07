. In quel gesto di Chiesa c'è tutta la sua semplicità e la genuinità di un ragazzo diventato ormai grande. Questo torneo è stata la sua consacrazione definitiva, il classe '97 era l'incubo delle difese avversarie perché con un'accelerazione delle sue era capace di spaccare la partita da un momento all'altro.- Se ne sono accorti in tanti, tutti: 24 dribbling in tutta la competizione, tra i 5 migliori in questa speciale classifica. E poi il gol contro l'Austria e la pennellata con la Spagna.e quei 60 milioni investiti dalla Juve tra prestito, riscatto e bonus si sono rivelati un'intuizione.- Adesso la valutazione di Federico è con la freccetta in su: siamo intorno agli 80 milioni di euro e all'estero c'è chi vorrebbe provare davvero a strapparlo ai bianconeri. Il Liverpool l'ha inserito da anni nella lista di mercato su richiesta di Klopp,. La Juve non ha nessuna intenzione neanche di sedersi a trattare per il giocatore ed è pronta a respingere tutte le proposte che arriveranno. Federico è un incedibile e uno dei giocatori chiave sul quale fondare la squadra del futuro.