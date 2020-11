Capitan De Ligt. Matthijs ha già dimostrato di poter fare la sua parte, anche in termini di carisma. Come racconta Tuttosport, ormai si può definire già un senatore: "A 17 anni ha esordito da titolare nell’Olanda, a 18 era già capitano dell’Ajax e adesso, alla seconda stagione di Juventus, possiede tutte le qualità per essere il nuovo leader bianconero". Matthijs ha infatti la mentalità per accompagnare e scuotere i compagni: può fare da tutor, soprattutto ai giovani, che poi son suoi coetanei. "Rientrato da appena una decina di giorni, dopo quasi quattro mesi in infermeria, mai ritorno è stato così autorevole: si è ripreso il posto al centro della difesa con il piglio del campione, senza sbavature, senza amnesia, con la giusta aggressività, riuscendo a trasmettere con la sua presenza tranquillità a tutto il reparto".