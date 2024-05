Marcoha stupito tutti in questa stagione con il. Il centrocampista classe 2000 ha collezionato 4 gol e 2 assist in questo suo primo campionato nella massima serie italiana, attirando su di sé l'interesse di diversi club italiani, tra cuiSecondo quanto riportato però da Tuttosport, ci sarebbe un'altra pretendente per il giocatore nato a Bergamo.anchesi sarebbe iscritta alla corsa per il jolly di mister Eusebio Di, che contro laaveva segnato anche nel match dello Stadium in campionato.