Tutti pazzi per Houssem Aouar. In Italia e non solo. A Torino stravedono da tempo per lui, hanno avuto modo di ammirarlo nel doppio confronto degli ottavi di Champions League e ora c'è chi spera nel colpo. Un mercato difficile, creativo e complesso, che nel post-pandemia rende più difficili i colpi ad alto costo. E Aouar potrebbe rientrare tra questi. L'idea c'è, il sogno dei tifosi è proprio lui, anche più di Pogba e Milinkovic-Savic. E quell'analogia con Matthijs de Ligt, che lo scorso anno eliminò la Juve dalla Champions prima di raggiungere Torino, spinge i tifosi a sperare nel suo acquisto.



Negli scorsi giorni anche Juninho Pernambucano, direttore sportivo del Lione, ha aperto all'addio: "Quando si hanno grandi giocatori è normale che le grandi squadre, con superiore potenza economica, possano essere interessate. Il rischio di perdere calciatori importanti c'è, se così sarà, d'accordo con il presidente Aulas, lavoreremo per trovare sostituti all'altezza". Aouar lascerà il Lione al termine delle Final Eight di Champions, su di lui oltre alla Juve anche Manchester City, Tottenham e Psg. Ma se fosse per i tifosi sarebbe già a Torino.

