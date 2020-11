1









Chi pensava che Dejan Kulusevski soffrisse il salto dal Parma alla Juventus dovrà ricredersi. Anzi, l'avrà già fatto. Perché a 20 anni lo svedese si è già preso in mano una squadra quasi del tutto nuova, dimostrando che è sempre più difficile tenerlo fuori. Lo sa anche Pirlo, che è rimasto stupito dalla sua capacità di giocare in più ruoli. Esterno o trequartista per lui non fa differenza e all'occorrenza può fare anche la mezz'ala. In casa Juve sono già tutti pazzi di Dejan, Kulusevski ha convinto la società bianconera grazie a cinque mosse decisive.



