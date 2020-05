Erling Haaland è ripartito da dove si era fermato: è suo il primo gol del calcio in modalità provvisoria, con mascherine e senza abbracci. L'attaccante norvegese è uno dei giovani talenti nei radar della Juventus, che ha già fatto un paio tentativi per provare a portarlo in Italia. Il primo anni fa, quando poteva prenderlo a 5 milioni, poi Paratici si è rifatto avanti a gennaio, quando in segreto ci ha provato anche il Milan: secondo il Corriere dello Sport, infatti, i rossonero hanno pensato di pagare la clausola di Haaland, tirandosi poi indietro non riuscendo a pareggiare la proposta del Dortmund per l'ingaggio del giocatore e per le commissioni destinate a Mino Raiola.