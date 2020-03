Instagram come la tv, il cellulare come un telecomando. Benvenuti nel 2020. Nella grande quarantena del 2020, un anno che non è iniziato decisamente nel migliore dei modi per colpa del Coronavirus che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo e ormai già da qualche giorno ci ha rinchiuso in casa. Tante videochiamate e dirette Instagram per tenerci compagnia in queste giornate che sembrano non passare mai, l'idea è quella di riproporre sul social quello che siamo abituati a vedere in tv. Questa almeno è stata l'idea di Pierluigi Pardo, il giornalista Mediaset e presentatore di Tiki Taka che oggi sta riproponendo la sua trasmissione - in versione limitata - in diretta sul suo profilo Instagram.