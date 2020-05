Tuttosport apre con “Tutti in Chiesa”, e la foto dell’esterno della Fiorentina. Poi prosegue: “Inter-Juve, ecco le offerte. Nerazzurri e bianconeri pronti a pagare 30 milioni oltre alle contropartite tecniche. Marotta pensa a Nainggolan e alla cessione definitiva di Dalbert, Paratici ha le carte Mandragora e Romero”.



“Ritiri, è scontro”, questa l’apertura del Corriere dello Sport, che prosegue: “Fra tre giorni il via agli allenamenti di gruppo, mentre sale la tensione sulle nuove regole”. Poi sulla Juve: ‘Higuain in arrivo, Barzagli se ne va”.



