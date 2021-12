Si è conclusa stasera la fase a gironi diDopo molti anni, la Uefa ha reintrodotto le tre competizioni che, attraverso un nuovo regolamento, in qualche modo si intrecceranno lunedì nel sorteggio di ottavi e sedicesimi. Da quest'anno, infatti, non soltanto le terze dei gironi di Champions League restano in gara "retrocedendo" in Europa League: stesso destino tocca alle terze di Europa League, che finiscono in Conference League.Le novità non finiscono qui: le prime dei gironi di Europa e Conference League finiscono direttamente agli ottavi di finale delle rispettive competizioni, mentre le seconde dovranno affrontare un playoff - in altre parole, i sedicesimi: le seconde di Europa League contro le terze di Champions, le seconde di Conference League contro le terze di Europa League.Ecco dunque tutte le qualificate.- Teste di serie: Manchester City, Liverpool, Bayern Monaco, Ajax, Manchester United, Real Madrid, Lilla, Juventus.- Seconde: Psg, Atletico Madrid, Benfica, Sporting CP, Villarreal, Inter, Salisburgo, Chelsea.- Terze (ai sedicesimi di Europa League): Lipsia, Porto, Borussia D., Sheriff, Barcellona, Atalanta, Siviglia, Zenit.- Teste di serie (agli ottavi): Lione, Monaco, Spartak Mosca, Eintracht, Galatasaray, Stella Rossa, Leverkusen, West Ham.- Seconde (ai sedicesimi): Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiacos, Lazio, Braga, Betis Siviglia, Dinamo Zagabria- Terze (ai sedicesimi di Conference): Sparta Praga, Psv, Leicester, Fenerbahce, Marsiglia, Midtjylland, Celtic, Rapid Vienna.- Teste di serie (agli ottavi): LASK, Gent, Roma, Alkmaar, Feyenoord, Copenhagen, Rennes, Basilea.- Seconde (ai sedicesimi): ​Maccabi Tel Aviv, Partizan Belgrado, Bodo/Glimt, Randers, Slavia Praga, Paok, Qarabag, Vitesse o Tottenham (partita da recuperare).