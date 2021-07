I sistemi di gioco non contano, si sente ormai ovunque questa frase. Però poi in campo ci si schiera sempre in un modo o nell’altro, tant’è vero che ricordiamo le annate e i successi bianconeri anche utilizzando formule del tipo ‘il 3-5-2 dello Scudetto 15/16’, “il 4-3-3 del 3 a 1 di Madrid”, eccetera. Ci si domanda allora quale sarà l’aspetto, l’assetto della nuova Juve di Allegri. A breve inizieremo a scoprirlo, manca poco alle prime apparizioni. L’attesa d’altra parte è tale da suggerirci un viaggio tattico nel tempo, per ritrovare tutte le Juventus di Allegri e scorrerle sullo smartphone una dopo l’altra. Giusto per capire a quale serbatoio di soluzioni ed esperienze, soluzioni molto concrete ovviamente, ricorrerà Max per formulare la nuova ricetta. Quella pensata ad hoc per questa rosa di giocatori, che è senza dubbio diversa dalle precedenti.