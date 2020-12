"La classifica dice 24 punti in 13 partite (meno di 2 di media a gara), frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e la sconfitta contro la Fiorentina di cui si parlava in precedenza. La prima in campionato della Juve di Pirlo, che assieme al Milan era la sola squadra non ancora battuta in questa Serie A. 25 i gol fatti, 13 quelli subiti". Inizia così l'analisi di calciomercato.com, che mette a confronto Sarri, Pirlo e Massimiliano Allegri, gli ultimi tre allenatori della Juve. E prosegue: "Riavvolgendo il nastro bianconero di 12 mesi, quando sulla panchina della Juve c’era Maurizio Sarri, si nota una differenza di ben 11 punti: all’epoca la Vecchia Signora aveva totalizzato 35 punti nello stesso numero di partite (11 vinte, 2 pareggi e 0 perse) con 24 gol fatti e 10 subiti. Ritornando a 24 mesi fa, quando c'era Massimiliano Allegri alla guida della squadra bianconera, sono addirittura 13 i punti di ritardo: 37 punti in 13 gare (12 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte) e un bilancio di 28 reti realizzate e 8 incassate. Le ultime due formazioni analizzate erano prime in classifica, mentre la Juve ora è sesta e la vetta dista come dicevamo 10 punti".