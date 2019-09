L'ultimo in ordine di tempo è stato Emre Can con il PSG. Prima ancora Mandzukic, Dybala e non solo. Il vero problema per il mercato in uscita della Juventus è stato il continuo rifiuto dei suoi giocatori in uscita alle destinazioni: questione di prestigio del club o di soldi? No, questione soprattutto... di tempo. Il motivo principale è stato questo, in tanti hanno scelto di declinare le proposte ricevute perché contrari a trasferirsi in pochi giorni o poche ore, quasi come fosse un'imposizione e non una scelta razionale. Gli agenti di Mandzukic hanno provato ad aiutare la Juve durante la trattativa col Man United, il giocatore non ne ha voluto sapere proprio per ragioni di tempo. Tutto troppo veloce e senza la giusta considerazione. LA SCELTA PER GENNAIO - Come scrive calciomercato.com, lo stesso vale per Rugani con il Wolverhampton, la Juve ha forzato ma lui non si è convinto in poche ore. L'esempio massimo è stato Dybala con il Tottenham, un'operazione virtualmente chiusa ma saltata perché "non mi sposto in 12 ore", non solo per i diritti d'immagine, questo il Paulo-pensiero. Emre Can ha ragionato allo stesso modo quando la Juve ha provato a spedirlo al PSG. Per questo il ds Fabio Paratici ha già deciso che per gennaio si porterà avanti nelle trattative con largo anticipo: Mandzukic ma non solo, chi andrà via per sfoltire la rosa della Juve dovrà impostare i discorsi da inizio dicembre così da completarli nella prima settimana di gennaio. Per evitare altre sorprese e altri no che hanno irritato non poco il club.