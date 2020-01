Buon sabato pomeriggio con i gol bianconeri del 2019! Terza puntata: settembre e ottobre https://t.co/zJoHth3JDS — JuventusFC (@juventusfc) January 4, 2020

Non c'è due senza tre. Continua il viaggio nel tempo della Juventus, che in questi giorni sta ripercorrendo tutti i gol del 2019. Nella terza puntata - pubblicata sul profilo Twitter -. Primi due mesi di gare ufficiali per Maurizio Sarri sulla panchina bianconera.