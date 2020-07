di Andrea Bargione

Mentre la Juventus corre, vince e soprattutto convince nelle ultime uscite in campionato, l'Inter dell'ex Antonio Conte cade. I nerazzurri escono sconfitti da San Siro contro il Bologna, nonostante la superiorità numerica. Il risultato inoltre, ha acceso anche un confronto aperto negli spogliatoi tra Conte, Marotta e la squadra. Un momento 'no' che allontana l'Inter dalla vetta: 11 punti dal primo posto, fuori dalla Champions League e niente Coppa Italia. Una stagione che ora si mette in salita per gli uomini di Conte.



CONTE-SARRI - A inizio campionato era già chiaro che il confronto tra allenatori più affascinate sarebbe stato quello tra il tecnico della Juventus Maurizio Sarri e quello dell'Inter Antonio Conte. Una sfida aperta, per la storia dei due allenatori e per la visibilità dei media e dei giornali. Antonio Conte, da tempo elogiato dai giornali visto la media punti elevata e migliore dell'anno passato, mentre Sarri più volte 'attaccato' dai giornali e non solo. Ora Sarri si trova a +11 dal collega nerazzurro e a +7 dai rivali diretti della Lazio. Nonostante una sessione di mercato particolarmente ricca con l'acquisto di Lukaku, Barella, Sensi e Eriksen, l'Inter non convince e Antonio Conte, ora, è troppo lontano da quella squadra che immaginava tempo fa. E intanto Sarri prosegue la sua silenziosa cavalcata in campionato...